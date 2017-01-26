YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: الوشم ينتشر بين شباب بغداد
آخر تحديث : الخميس 26 يناير 2017   01:43 مكة المكرمة

بالرغم من الطبيعة المحافظة للمجتمع العراقي، أصبحت العاصمة بغداد مشهورة في السنوات الأخيرة بزيادة عدد صالونات أو مراسم دق الوشم في أحيائها.

وعن ذلك يقول رسام الوشم حمودي إن البعض، خاصة في السابق، كان لا يتقبل رسم الوشم، لكن الوضع تغير في الوقت الحالي.

ويوضح حمودي، الذي علم نفسه هذه الحرفة، إن الطلب على الوشم يختلف من موسم إلى موسم، وإن الطلب يزداد خلال فصل الصيف بينما يقل خلال فصل الشتاء.

ولا يقتصر رسم الوشوم على الرجال فقط لكن النساء العراقيات يرسمن وشوما أيضا لكن في بيوتهن ويرسمها لهن نفس الرسامين المتخصصين في هذا الفن.

ولأن توجه الشبان العراقيين جديد نحو الوشم وحمودي يدرك نظرة الشعب العراقي المحافظ للوشوم فإنه عادة ما ينصح الشباب بعدم دق وشوم في أماكن وبأشكال يمكن أن تثير حفيظة من يراهم.

ويبدأ سعر رسم الوشم بمبلغ 15 دولارا ويتفاوت السعر حسب حجم الوشم ومدى صعوبة الشكل المطلوب رسمه بالوشم.

الى الأعلى
 المصدر: رويترز
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2017
Powered by Aljazeera Network.

انت الان تقوم بتصفح النسخة القديمة من موقع الجزيرة مباشر

تصفح الموقع الجديد
إغلاق