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نيويورك تايمز: ترمب يعتزم الإبقاء على مدير F.B.I
آخر تحديث : الثلاثاء 24 يناير 2017   23:09 مكة المكرمة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم الإبقاء على مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي في منصبه بينما يواصل المكتب تحقيقاته في روابط محتملة بين معاونين لترمب والحكومة الروسية.

وكان كومي قد أثار انتقادات من الديمقراطيين بإعلانه أن مكتب التحقيقات يفحص رسائل إلكترونية إضافية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل 11 يوما من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت نيويورك تايمز نقلا عن أشخاص على علم بالأمر إن كومي أبلغ كبار معاونيه أن ترمب طلب منه البقاء في منصبه.

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 المصدر: رويترز
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