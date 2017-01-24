مصر: حشود أمنية ودعوات محدودة للتظاهر في ذكرى ثورة يناير

حشود أمنية مقابل دعوات محدودة للتظاهر في ذكرى ثورة يناير

تستبق الذكرى السادسة لثورة يناير/ كانون ثان 2011، بمصر، تشديدات أمنية بحشود بالآلاف في مختلف أنحاء البلاد، في مقابل دعوات محدودة للتظاهر، ونقاش معارضين حول تشكيل جبهة وطنية لدعم التغيير.

وتحل غدا الأربعاء الذكرى السادسة لانطلاق مظاهرات شعبية دعت لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أعلن في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته استجابته للمطلب الشعبي بتنحيه، وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر حاليا.

وقال مصدر أمني، إنه "تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط كافة المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك المواقع الشرطية وتم تعزيز التواجد الأمني لضمان تأمين الذكرى".

وأضاف المصدر ذاته، أنه "يتوقع مشاركة 160 ألف عنصر شرطي في عملية التأمين على مستوى مصر، فضلا عن 200 مجموعة قتالية في القاهرة الكبرى (تضم محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية).

ولفت إلى أنه "على الرغم من عدم رصد أي دعوات إثارية، إلا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية على استعداد كامل للتعامل الفوري والحاسم مع أي من حالات الخروج عن القانون".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها "تدرك محاولات قوى الشر والإرهاب المستمرة لاستغلال أية مناسبات ، لتهديد أمن البلاد والمواطنين".

وفيما شددت الداخلية المصرية في بيان على أنه "لا مجال للتهاون مع أية محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين" ، قالت إنها "يقظة ومستعدة للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات".

في المقابل، لم تشهد مصر دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء ذكري يناير هذا العام.

غير أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، دعا في بيان مطلع الأسبوع الجاري إلى تظاهرات في يوم الذكرى، وهي عادة ما تكون محدودة بقرى وأحياء في البلاد على نحو ما يحدث في يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية الأسبوعية من أنصار التحالف ذاته.

فيما دعت حملة "يناير يجمعنا" التي تم تدشينها من معارضين مصريين بالخارج الشهر الجاري إلى فعاليات لإحياء الذكري السادسة بعدة مدن غربية وإفريقية المتواجدين فيها لاسيما في باريس، ونيويورك، و جنوب إفريقيا، وفق تصريحات صحفية سابقة.

ورغم الدعوات المحدودة للتظاهر، إلا أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن خطتها التي بدأت اليوم الثلاثاء لتأمين الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، شملت الدفع بـ2110 سيارات إسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات أمام المباني الحكومية والتجمعات العامة والمتنزهات والحدائق على البلاد ، بالإضافة إلى10 لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين .

وأكدت وزارة الصحة في بيانها إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية "أزمات" تنعقد بشكل دائم من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

في السياق، ذاته، قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي( يساري)، إن هناك اجتماع يقام مساء اليوم بمقر الحزب بالقاهرة، بعنوان "تجمع القوى الوطنية .. طريقنا للتغيير"، لمناقشة إقامة جبهة وطنية.

وأكد الزاهد، على أهمية مناقشة أولويات بناء جبهة وطنية موحدة يواجه بها المواقف والتحديات القائمة في الفترة الراهنة لاسيما مع تذمر شعبي من الأوضاع الاقتصادية.

ووفق بيان لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، سيشارك في الاجتماع سياسيون بارزون منهم أحمد البرعي (وزير سابق) والسفير السابق معصوم مرزوق، وحمدين صباحي (مرشح رئاسي سابق)، وجورج إسحاق (عضو بمجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي)، والفنانة تيسير فهمي.

وحول سبب عدم إحياء رموز يناير للذكرى في الميادين، أوضح الزاهد في التصريحات ذاتها، إلي أن "قوى يناير لم تعد كما كانت في الأول، وتواجه حصارا وانحسارا وتراجعا وهذا ليس عيبا فضلا عن القيود الأمنية وغلق المجال العام".

واستدرك "لكن القوى باقية وتستخدم الوسائل الملائمة للواقع وتحرص علي الحفاظ علي روح يناير".

ولفت إلى أن التظاهر ليس بالضرورة هو الوسيلة الوحيدة لإحياء الذكري، وسط احتمالات بصدام وكر وفر بين المتظاهرين والشرطة وسجناء إثر ذلك.

وشدد على أن النضال القانوني والذي انتصر مؤخرا في معركة مصرية تيران وصنافير مهم أيضا، لاسيما في رفض تحديد وزارة الداخلية مؤخرا مساحة 800 متر أمام المقار الحكومية بعدة محافظات بينها القاهرة كحرم آمن، وهو ما يناهض حق التظاهر.

وفي 16 يناير/ كانون ثان الجاري، أعلنت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن ثورة يناير ومطالبها في العيش الكريم والحرية والعدل والكرامة هي أساس لأي استقرار بالبلاد، لافتا إلى أن البلاد تعاني مما هي فيه بسبب غياب تلك المطالب.

من جانبه، فسر سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، تراجع الحشود الشعبية لإحياء الذكرى شعبيا في الميادين وسط التواجد الأمني قائلا" المزاج الشعبي ليس مع التظاهرات، وهناك مخاوف من شبح الإرهاب والاعتقالات وسط تراجع واضح لمطالب الثورة".