بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذ عاد المالكي إلى الحكم

هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بإعلان استقلال الإقليم إذا عاد نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء.

وقال بارزاني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إنه "لا يقبل البقاء في عراق يحكمه المالكي".

وأضاف أنه سيعلن استقلال كردستان "وليكن ما يكون ومن دون الرجوع إلى أحد".

واستبعد بارزاني عودة العراق الموحد كما في السابق، قائلا إن ذلك أمر "صعب جدا". وكشف بارزاني أنه صارح العبادي وقادة سياسيين التقاهم في بغداد بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم وأنه من الأفضل أن نكون "جيرانا طيبين".

وأوضح بارزاني أن قوات البيشمركة خسرت منذ بدء القتال ضد تنظيم الدولة 1668 قتيلا ونحو عشرة آلاف جريح، في حين كانت خسائر التنظيم 15 ألف قتيل.

