ترمب لموظفي البيت الأبيض: أمامنا 8 سنوات عظيمة معا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأحد، إلى احتمال ترشحه إلى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، ونيته إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية المعروفة باسم "نافتا".

جاء ذلك خلال حضوره مراسم أداء اليمين لموظفي البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، وزوج ابنته جاريد كوشنر، ومستشاره الاستراتيجي ستيف بانون.

وقال ترمب قبيل ترديد المجتمعين للقسم "سوف يكون أمامنا 8 سنوات عظيمة معاً".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى وجود ترتيبات لإجراء 3 لقاءات له مع كل من رئيسي وزارء بريطانيا تيريزا ماي، وكندا جستين ترودو، بالإضافة إلى رئيس المكسيك إنريكي بينيا نيتو.

وأشار إلى أن لقاءاته مع نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا ستتضمن إعادة التفاوض حول اتفاقية "نافتا" التي رفعت الرسوم الضريبية على البضائع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، فإنه من المنتظر أن يلتقي ترمب، ماي، يوم الخميس القادم، بينما من المتوقع أن يلتقي الرئيس المكسيكي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

