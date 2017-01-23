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ترمب يوقع أمرا بانسحاب أمريكا من اتفاق التجارة عبر الهادئ
آخر تحديث : الإثنين 23 يناير 2017   20:34 مكة المكرمة
ترمب يوقع أمرا بانسحاب أمريكا من اتفاق التجارة عبر الهادئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.

ووقع ترمب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية وآخر يحظر على المنظمات الأمريكية غير الحكومية تلقي التمويل الاتحادي نظير إتاحة الإجهاض في الخارج.

ووصف ترمب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادئ بأنه "شيء عظيم للعامل الأمريكي".

 

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 المصدر: رويترز
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