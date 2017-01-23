هنية يلتقي مسؤولين مصريين في القاهرة

إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس - أرشيف

بدأ إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ووفد مرافق له، محادثات مع مسؤولين مصريين، ضمن زيارته للقاهرة التي تستغرق عدة أيام.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني مصري قوله إن الزيارة تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع في الملف الفلسطيني وقطاع غزة.

ووصل هنية مساء أمس الأحد إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية قادما من الدوحة.

ونقلت الأناضول عن المصدر قوله إن هنية كان في استقباله مسؤولون بإحدى الجهات السيادية المصرية، والتي أشرفت على إنهاء إجراءات وصول قيادات حماس.

وكان هنية غادر قطاع غزة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عبر معبر رفح البري مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر.

وفي بيانات سابقة قالت "حماس" إن هنية سيعقد لقاءات مع قادة الحركة في العاصمة القطرية "الدوحة"، ومن ثم سيعود إلى قطاع غزة عقب انتهاء زيارته.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر قد شهدت توترا ملحوظا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ الانقلاب العسكري اعتادت وسائل الإعلام المقربة من النظام المصري وصف حركة حماس بالإرهاب، في حين تقول "حماس" إنها حريصة على أمن مصر، كما قالت على لسان قادتها إن العلاقة مع مصر تشهد تحسناً إيجابيا في الوقت الحالي.