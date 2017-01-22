شاهد: أول مباراة لفريق "شابيكوينسي" البرازيلي بعد الكارثة

شهدت مباراة نادي شابيكوينسي وبالميراس البرازيليين لحظات عاطفية مؤثرة كونها أول مباراة يلعبها نادي شابيكوينسي المنكوب، منذ مقتل عدد من لاعبي الفريق في حادث سقوط طائرة قبل أقل من شهرين.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكنها كانت رمزية وعاطفية أكثر من رياضية بالنسبة لناد يتطلع للتعافي من واحدة من أكبر مآسي كرة القدم.

وتوقفت المباراة بعد 71 دقيقة للسماح للجماهير بالهتاف لشابيكوينسي، في إشارة إلى عدد قتلى حادث الطائرة التي سقطت في كولومبيا أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وتزين استاد كوندا بآلاف الأوراق على طريقة فن الأورغجامي في صورة قلوب وطيور وهو ما يرمز إلى الصحة وحسن الحظ وطول العمر.

ونزل الناجون وأقاربهم الملعب قبل مباراة السبت وتسلم جاكسون فولمان - حارس المرمى الذي فقد قدمه نتيجة الحادث - كأس سودامريكانا في مراسم مشوبة بالعواطف.

وكان فولمان ضمن ستة ناجين فقط في الحادث الذي وقع أثناء توجه شابيكوينسي إلى ميديين لمواجهة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودامريكانا.

ونفد الوقود من الطائرة لتتحطم على الجبال؛ وهو ما أدى إلى مقتل 71 شخصا على متنها، أغلبهم لاعبون ومسؤولون وصحفيون في طريقهم للمباراة.

ونال شابكوينسي لقب كأس سودامريكانا من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في ديسمبر كانون الأول بعد إلغاء المباراة.

وفي مراسم مشوبة بالعواطف تسلمت زوجات اللاعبين المتوفين الميداليات التي كان أزواجهن سيحصلون عليها.

وبكى فولمان – الذي نزل دائرة منتصف الملعب على مقعد متحرك – وهو يرفع الكأس التي مثلت أول لقب قاري على الإطلاق لشابيكوينسي.

وكانت المباراة نفسها صعبة في ظل الحرارة الشديدة، ومنح الناديان تشكيلتيهما أول اختبار في الموسم الجديد لكنها لم تكن أكثر من مجرد مباراة تدريبية.

وسجل بالميراس الهدف الأول بعد تسع دقائق عندما انطلق رفائيل فيجا بين المدافعين المترددين ليضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل غرولي لشابيكوينسي بضربة رأس بعد ركلة حرة من اليسار. ومنح أمارال أصحاب الأرض التقدم مع بداية الشوط الثاني بضربة رأس جيدة.

لكن فتينيو انتزع التعادل لبالميراس قرب النهاية بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وامتلأ تقريبا الاستاد الذي تبلغ سعته 20 ألف مشجع لكن هؤلاء الذين لم يأتوا قالوا إنهم يأملون أن تكون المباراة بداية عهد جديد للنادي.