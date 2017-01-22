شاهد: يحيى جامع يغادر غامبيا إلى المنفى بعد تخليه عن السلطة

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" إن رئيس غامبيا السابق يحيى جامع توجه إلى منفاه الاختياري في غينيا الاستوائية بعد تنحيه عن السلطة في مواجهة ضغوط من دول غرب أفريقيا للاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وغادر جامع العاصمة بانغول أمس السبت جوا حيث توقف أولا في غينيا قبل أن يصل إلى غينيا الاستوائية التي اختارها منفى له.

وتولى جامع السلطة في انقلاب عام 1994 وتنحى الليلة الماضية في مواجهة ضغوط من جيوش دول غرب أفريقيا التي دخلت غامبيا لإجباره على الاعتراف بخسارته الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول أمام منافسه الرئيس أداما بارو.

وقال مارسيل دي سوزا، رئيس لجنة إيكواس، في مؤتمر صحفي في العاصمة السنغالية دكار إن ايكواس أرسلت سبعة آلاف جندي إلى غامبيا يوم الخميس، ولكنها ستوقف العمليات في الوقت الذي ستترك فيه بعض القوات في غامبيا لضمان الأمن.