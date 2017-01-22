شاهد: إسرائيل تبني مئات المنازل بالمستوطنات بعد تنصيب ترمب

منحت بلدية القدس تصاريح بناء أكثر من 560 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية الأحد بعد يومين من تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة.

وقال مئير ترجمان رئيس لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس لراديو إسرائيل إن التصاريح ظلت معلقة حتى تنتهي فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كانت تنتقد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وكانت مشاريع الإسكان على أرض يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم في المستقبل قد أُخرجت من جدول أعمال بلدية القدس في ديسمبر كانون الأول في اللحظة الأخيرة بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب المزيد من انتقادات من إدارة أوباما.

ويتوقع اليمين الإسرائيلي المتشدد أن يكون موقف ترمب إزاء المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية - وهي مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب 1967- أكثر تأييدا بكثير من سلفه.