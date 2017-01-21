ترمب يوقع أول أمر تنفيذي بالبيت الأبيض.. ضد أوباماكير

وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وفور دخوله إلى البيت الأبيض وبعد فترة وجيزة من انتهاء الاستعراض الخاص بتنصيبه مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه شون سبايسر على تويتر.

وأوضح سبايسر إن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.

وتعرض قانون "أوباماكير" المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بإلغائه لأنه في نظرهم اسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

وقد أمر الرئيس الجديد إدارته باستخدام كل هوامش المناورات الممكنة لعدم تطبيق قانون "أوباماكير".

ولن يكون ممكنا إلغاء "أوباماكير" قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية استنادا إلى جدول زمني لم يعلن عنه.

ووقع الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس على مذكرة تطلب تجميد عام لكل القوانين الاتحادية إلى حين الموافقة عليها من قبل الوزير الذي عينه ترمب.