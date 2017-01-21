تقرير: أوامر باعتقال أكثر من 400 في تركيا

جنود أتراك يحرسون مقر أول محاكمة لمتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة

أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت أن المحققين الأتراك أصدروا أوامر باعتقال أكثر من 400 شخص منهم جنود وضباط أمن في 48 إقليما بالبلاد عقب محاولة الانقلاب في يوليو تموز.

وقالت القناة إن أجهزة الأمن لاحقتهم للاشتباه في استخدامها نظام (بايلوك) للرسائل على الهواتف الذكية والذي تقول الحكومة إن شبكة فتح الله غولن تستخدمه. وتتهم أنقرة غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة بأنه وراء محاولة الانقلاب وهو ينفي هذه الاتهامات.

وفي حملة أمنية أعقبت محاولة الانقلاب سجنت تركيا نحو 40 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف من الجيش والقضاء والجهاز الإداري.

وقالت خبر ترك إن بين المشتبه بهم 123 جنديا من البحرية و187 من ضباط الأمن. وأضافت أنه تم احتجاز 12 شخصا حتى الآن في عمليات تركزت في أنقرة واسطنبول.

من ناحية أخرى قالت قناة (سي.إن.إن ترك) إن السلطات احتجزت خمسة أفراد فيما يتصل بهجمات بقاذفات صاروخية نفذها مجهولون أمس الجمعة على مقر شرطة اسطنبول وأحد أفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم.