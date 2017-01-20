أوباما ينتقد الكونجرس لعدم مساعدته في إغلاق غوانتانامو

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما

استغل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يومه الأخير في السلطة لينتقد الكونجرس لإنه لم يساعده في إغلاق معتقل غوانتانامو.

وأرسل أوباما خطابا إلى الكونجرس يحمل فيه النواب مسؤولية الإخفاق في إغلاق سجن غوانتانامو بكوبا.

وكان أوباما قد وعد بإغلاق ذلك المعتقل بعد أيام من توليه الرئاسة في 2009 .

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس نقل أربعة معتقلين من ذلك السجن ليصل إجمالي المعتقلين المتبقين به إلى 41 سجينا.

وقامت إدارة أوباما بنقل 196 سجينا بشكل إجمالي من جوانتانامو إلى دول أخرى.

وكتب أوباما إلى رئيس مجلس النواب بول ريان يقول: "التاريخ سيحكم علينا بقسوة فيما يتعلق بهذا الجانب من مكافحتنا للإرهاب وعلى من لم ينجح فينا في الخروج بنهاية مسؤولة".

وأضاف: "غوانتانامو ضد قيمنا ويقوض موقفنا في العالم وسيحتاج الأمر لوقت طويل كي يتم إغلاق تلك الصفحة من التاريخ".

ومن المقرر أن يترك أوباما السلطة اليوم الجمعة بعد ثمانية أعوام من الحكم فيما يتم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للبلاد.

