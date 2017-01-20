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شاهد : سائق يقوم بحركات غريبة ويقتل 3 ويصيب أكثر من 20
آخر تحديث : الجمعة 20 يناير 2017   10:13 مكة المكرمة

قالت الشرطة الأسترالية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 على الأقل اليوم الجمعة بعدما صدم رجل سيارته عمدا بعدد من المشاة في وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي إن الحادث لا صلة له بالإرهاب.

وأضافت أنها تمكنت من القبض على قائد السيارة التي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كانت يتحرك بطريقة غير طبيعية قبل الحادث.

وبث التلفزيون المحلي تسجيلا مصورا من الجو لأفراد مسلحين من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا ولقطات لخدمات إسعاف.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام بعد الحادث الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية. 

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 المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات
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