الحرس الرئاسي يجبر ترمب على التخلي عن هاتفه المحمول

أجبرت الخدمة السرية المعنية بحراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التخلي عن هاتفه المحمول القديم الذي طالما كان يستخدمه في التواصل مع العالم الخارجي سواء هاتفيا أو عبر تغريدات تويتر.

وأفادت تقارير إخبارية أمريكية أن جهاز "الخدمة السرية" أخذ هاتف ترمب القديم وأعطاه بلا منه هاتفا آخر يعمل بنظام أندرويد ومشفر ومؤمن بشكل كامل ومزود برقم خاص لا يعرف إلا عدد محدود فقط.

واشتهر ترمب بأنه يتلقى اتصالاته الهاتفية مباشرة دون الاستعانة بآخرين يديرون عملية تواصله مع العالم الخارجي على غرار معظم السياسيين البارزين.