YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين مناهضين لترمب
آخر تحديث : الجمعة 20 يناير 2017   22:44 مكة المكرمة

وقعت اشتباكات بين متظاهرين أمريكيين غاضبين ورجال الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مسيرة جابت أحد الشوارع   الرئيسية المواجه للبيت الأبيض اليوم الجمعة فيما كان ترمب يؤدي اليمين الدستورية إبذانا بتنصيبه رئيسا للبلاد.

وتحرك المتظاهرون ببطء نحو منزل الرئيس الجديد وهم يرددون هتافات تقول:"لا الكراهية.. لا للخوف .. اللاجئون موضع ترحيب هنا".

وفي مسيرة أخرى جابت  شوارع واشنطن ايضا ، ردد محتجون هتافات تقول "الحب يتفوق على الكراهية" وحملوا لافتات ملصقات تحمل شعارات معادية للرئيس الجديد ترمب .

وارتدى كثير من المشاركين في التظاهرة الملابس السوداء وكأنهم يحضرون مراسم جنازة قبل أن تشتبك الشرطة معهم وتفرقهم.

 

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر - وكالات
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.