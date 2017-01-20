شاهد:أمريكا تفرج عن فيديو لقصف قتل 80 من تنظيم الدولة بليبيا

قالت الولايات المتحدة أمس إن أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية من المعتقد أن بعضهم كانوا يخططون لشن هجمات في أوربا قتلوا في ضربات جوية استهدفت معسكرات خارج سرت المعقل السابق للتنظيم في ليبيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، في إفادة صحفية بمقر الوزارة، إن هذه الضربات استهدفت "بعض المتآمرين من الدولة الإسلامية في الخارج". على حسب وصفه.

وأضاف "هم بالتأكيد الأشخاص، الذين يدبرون بفاعلية لشن عمليات في أوربا وربما كانوا أيضا على صلة ببعض الهجمات التي وقعت بالفعل في أوربا".

وقادت الهجوم الأمريكي الذي نفذ مساء الأربعاء قاذفتان من طراز بي-2 أقلعتا من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري لشن غارة بعد رحلة طيران استغرقت 30 ساعة ذهابا وعودة.

وألقت القاذفتان نحو مائة قذيفة دقيقة التوجيه على المعسكرات.

ووقع الهجوم على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي سرت واستهدف المسلحين الذين فروا من سرت أمام القوات الليبية التي طهرت المدينة من مقاتلي التنظيم بدعم من الغارات الجوية الأمريكية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس لقطات فيديو يعتقد أنها تظهر الضربات.

واستعادت القوات الليبية المدينة بالكامل في أوائل ديسمبر/ كانون الأول بعد معركة استمرت نحو سبعة أشهر في ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية أفقدته السيطرة على أي قطعة أرض في ليبيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان دونالد ترمب الذي سيتولى الرئاسة اليوم الجمعة سيسعى لتغيير السياسة الأمريكية في ليبيا.