شيمشك:أنقرة لا تستطيع الإصرار على تسوية صراع سوريا دون الأسد

محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا

قال محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا اليوم إنه لم يعد بوسع بلاده أن تصر على تسوية الصراع في سوريا بدون مشاركة الرئيس بشار الأسد إذ أن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا.

وأصرت تركيا منذ وقت طويل على ضرورة مغادرة الأسد السلطة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا؛ لكنها باتت أقل إصرارا على رحيله بشكل فوري منذ تقاربها في الآونة الأخيرة مع روسيا التي تدعم الرئيس السوري وقبيل محادثات سلام مزمعة في أستانا بكازخستان في الأسبوع المقبل.

وقال شيمشك، في جلسة عن سوريا والعراق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "فيما يتعلق بموقفنا من الأسد.. نعتقد أن معاناة الشعب السوري والمآسي يقع اللوم فيها بكل وضوح على الأسد بشكل مباشر. لكن علينا أن نتحلى بالنهج العملي والواقعية".

وتابع يقول "الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية بدون الأسد. هذا غير واقعي".

كان المتحدث باسم الرئيس التركي طيب إردوغان قال في الأسبوع الماضي إن أنقرة ما زالت تعتقد أن عودة السلام إلى سوريا وتوحدها بات مستحيلا في وجود الأسد؛ لكنها تريد أن تتقدم "خطوة بخطوة" وانتظار نتيجة محادثات السلام في أستانا.