عاصفة هجوم ضد داليا البحيري رغم تراجعها عن إهانة أبو تريكة

داليا البحيري تتراجع عن إهانتها لأبو تريكة وتدعي أنها "تمزح"

تراجعت الممثلة المصرية داليا البحيري عن الإهانة التي كتبتها في حق اللاعب المصري محمد أبو تريكة بعد هجوم حاد تعرضت له ليس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب بل كذلك من الفنانين والنشطاء.

وادعت البحيري ، بعد العاصفة ضدها أن الأمر كان مجرد مزاحا قائلة: "في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة ولجمهوره وعشاقه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني"، مشيرة إلى أن ما كتبته عبر حسابها الشخصي كان مجرد مزاح مع أصدقائها وأقاربها ممن يحبون اللاعب بشكل كبير.

وكانت البحيري قد كتبت على صفحتها على فيسبوك بعد إدراج اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله قائلة: "أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي" على حد وصفها.

وعلق المنتج طارق الجنايني على ما كتبته البحيري بقوله: "ليه بس الظلم ده"، لترد عليه داليا قائلة "بكرهة لله في لله كده من زمان.. وشه كله لؤم فلاحين.. ونظراته مش مريحة خالص".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على 1502 بالدائرة السادسة، بتوجيه التهمة إلى لاعب الكرة المعتزل المعروف أبو تريكة بأنه منضم لجماعة الإخوان "الإرهابية" ومساند له في "جرائم العنف والإرهاب"، وقد صدر ضده حكم بمصادرة جميع أمواله، وإدراجه على قوائم الإرهابيين.