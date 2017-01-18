شاهد : الآلاف يفرّون من غامبيا

حذرت الولايات المتحدة من انزلاق غامبيا إلى "الفوضى"، مطالبة يحيى جامع رئيس هذه الدولة الأفريقية المنتهية ولايته بتسليم السلطة لخلفه الرئيس المنتخب أداما بارو الموجود حاليا في السنغال، إذ يرفض جامع القبول بفوزه في الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يأتي ذلك وسط فرار الآلاف من العاصمة بانجول تجاه السنغال عبر نهر غامبيا .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي ردا على سؤال عن موقف واشنطن من إعلان جامع حالة الطوارئ في البلاد إن "الرئيس جامع يفوت فرصة احترام كلمة الشعب الغامبي وفرصة انتقال سلمي للسلطة يفترض أن يحدث غدا الخميس مع الرئيس المنتخب".

وأضاف كيربي إن تسليم جامع السلطة إلى الرئيس المنتخب "يتيح له أن يرحل مرفوع الرأس وأن يحمي الشعب الغامبي من فوضى محتملة"، محذرا من أنه إذا تمسك جامع بالسلطة فإنه بذلك "سيعرض للخطر إرثه السياسي وغامبيا بأسرها".

من جهتهما، دعت بريطانيا وهولندا رعاياهما الراغبين بالسفر إلى غامبيا الامتناع عن ذلك ، كما دعتا رعاياهما الموجودين في هذا البلد إلى المغادرة، ويشكل السياح البريطانيون والهولنديون النسبة الأكبر من السياح الأجانب في غامبيا.

وأعلن جامع أمس حالة الطوارئ، متحدثا عن "مستوى كبير جدا من التدخل الخارجي لا سابق له" في العملية الانتخابية في غامبيا.

وجاء إعلان جامع في كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي قبل يومين من موعد تنصيب خلفه الرئيس المنتخب أداما بارو الموجود حاليا في السنغال، والذي يرفض جامع القبول بفوزه في الانتخابات.

وتعيش غامبيا أزمة سياسية منذ أعلن الرئيس جامع في التاسع من ديسمبر / كانون الأول الماضي إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية، مع إنه كان قبلها بأسبوع هنأ الرئيس المنتخب بالفوز.

ويؤكد يحيى جامع أنه سيبقى في منصبه حتى ينظر القضاء في نتيجة الانتخابات.

ويعارض المجتمع الدولي بشدة موقف الرئيس جامع وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنها قد تتدخل عسكريا لفرض تنصيب الرئيس المنتخب بارو.

وأكد الرئيس المنتخب من جانبه إنه سيكون في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني في غامبيا لأداء القسم وتسلم مهامه كرئيس للبلاد.