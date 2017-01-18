ويكيليكس اعتبرته انتصارا .. أوباما يخفف عقوبة مسرب الوثائق

مسرب وثائق ويكيليكس برادلي مانينغ الذي تحول لامرأة

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما خفف عقوبة تشيلسي مانينغ المحللة السابقة للمخابرات العسكرية الأمريكية التي تقضي عقوبة السجن 35 عاما لتسريبها ملفات سرية إلى موقع ويكيليكس.

وولدت مانينغ ذكرا لكنها كشفت بعد إدانتها بالتجسس أنها امرأة.

وتقضي مانينغ التي كانت محللة مخابرات سابقة في العراق حكم السجن بعد إدانتها في محكمة عسكرية لتسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقية دبلوماسية وحسابات خاصة بميدان القتال لموقع

ويكيليكس، ويعد أكبر اختراق لمواد سرية في التاريخ الأمريكي، وأقرت بمسؤوليتها عن تسريب المعلومات.

وقال البيت الأبيض إن عقوبتها بعد التخفيف ستنتهي في 17 مايو/أيار.

وتشمل الملفات التي سلمتها مانينغ إلى ويكيليكس في عام 2010 فيديو يصور طائرة هليكوبتر أمريكية من الطراز أباتشي وهي تضرب مقاتلين عراقيين فيما يبدو مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، بينهم صحفيان من رويترز.

وقال محاميها إن عقوبتها تتجاوز المعايير القانونية الدولية. وحاولت مانينغ الانتحار مرتين.

من جانبه، أعلن موقع ويكيليكس "الانتصار" بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما خفف عقوبة السجن الصادرة بحق الجندي السابق برادلي مانينغ المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى ويكيليكس.

وقال الموقع في تغريدة على حسابه على تويتر "انتصار: أوباما يخفف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ من 35 عاما إلى 7 أعوام.. تاريخ إطلاق السراح أصبح 17 مايو / أيار".

وكان مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قد أكد قبل أيام استعداده لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق الذي تحول جنسيا في السجن وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ.