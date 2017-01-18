إحالة إعلامي مصري للتحقيق لنشره مكالمات لرئيس الأركان السابق

موسى اعتاد إذاعة مكالمات لنشطاء وسياسيين معارضين

أمر النائب العام المصري بإحالة المذيع أحمد موسى للتحقيق لقيامه بإذاعة مكالمات في برنامجه لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان.

وقال مقدم البلاغ المحامي حميدو جميل البرنس إن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال بلاغه إلى النيابة الجزئية المختصة لسرعة التحقيق في الواقعة.

واتهم البرنس في بلاغه موسى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي المصري للخطر بسبب قيامه بنشر تسريبات تتضمن مكالمات هاتفية بين رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي.

وتتضمن المكالمات حوارا بين عنان والبرادعي إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 والتي كان البرادعي ينقل فيها مطالب شباب الثورة لقيادة الجيش التي تولت الحكم في البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واعتاد موسى، الذي يوصف بأنه مقرب من الأجهزة الأمنية، في برنامجه إذاعة تسريبات لمكالمات خاصة لعدد من السياسيين والنشطاء المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخصوصا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.