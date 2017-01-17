YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
شاهد: لحظة اعتداء الاحتلال على الشهيد قصي العمور
آخر تحديث : الثلاثاء 17 يناير 2017   13:51 مكة المكرمة

تداول نشطاء فلسطينيون مقطعا مصورا لاعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشهيد الفلسطيني قصي العمور عقب إطلاق النار عليه جنوب بيت لحم.

ويظهر في الفيديو عدد من جنود الاحتلال وهم يتعاملون بوحشية مع العمور عقب إصابته، قبل أن يحملوه بشكل همجي، ولكن لم يتضح في الفيديو ما إذا كان الشهيد قد لفظ أنفاسه الأخيرة أم لا.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح أن سبع سيارات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدخل الغربي لبلدة تقوع، وبدأت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وأضاف أن قوات الاحتلال أصابت الشاب ونقلته بسيارة إسعاف، ثم أبلغت الارتباط الفلسطيني باستشهاده، وتم تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر + الجزيرة
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.