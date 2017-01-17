والي إسطنبول: المتهم بتنفيذ هجوم رأس السنة اعترف بجريمته

قال والي مدينة إسطنبول التركية، واصب شاهين، إن المتهم الرئيسي بتنفيذ الهجوم على ملهى ليلي في رأس السنة، اعترف بجريمته، مشيراً إلى أن المتهم قام بتغيير مكان إقامته قبل يوم من تنفيذ الهجوم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي،الثلاثاء مع مدير شرطة اسطنبول، إن المنفذ الهجوم تلقى تعليمه في أفغانستان ويتحدث 4 لغات.

وأشار والي إسطنبول إلى أنه تم القبض على مواطن عراقي و3 سيدات كانوا بصحبة منفذ الهجوم، لافتاً إلى أنه تم القبض على 50 مشتبهاً بهم على خلفية الهجوم.

وكانت شرطة مدينة إسطنبول أعلنت اعتقال عبد القادر ماشرابوف المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم على ملهى رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة الذي راح ضحيته 39 قتيلًا.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن ماشرابوف وهو من أوزبكستان اعتقل في حي اسنيورت في مدينة اسطنبول، ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به يظهر فيها وجهه مليئا بالكدمات والجروح.

وقتل خلال الهجوم على ملهى رينا ليلة رأس السنة 39 شخصا معظمهم من الأجانب من دول فرنسا واسرائيل ولبنان والهند وبلجيكا والأردن والسعودية، كما أصيب عشرات الأشخاص.