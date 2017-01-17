المحكمة العليا في غامبيا ترفض نظر طعن يحيى جامع

جامع استعان بقضاة من نيجيريا وسيراليون لسماع التماسه

امتنع كبير قضاة المحكمة العليا في غامبيا عن إصدار حكم في التماس تقدم به الرئيس يحيى جامع طعنا على هزيمته في الانتخابات في وقت ينتظر فيه كثير من أبناء البلاد بقلق لمعرفة كيف سيرد الزعيم المخضرم على التنصيب المزمع لخصمه بعد أيام.

واعترف جامع الذي يحكم البلاد منذ سنوات طويلة بهزيمته لكنه سرعان ما بدل رأيه مما أدخل البلاد في أزمة وأحبط الآمال بتحقيق الديمقراطية في منطقة اعتادت على الانقلابات والحكم الاستبدادي.

ولم تنعقد المحكمة العليا منذ أكثر من عام وخلت جميع مقاعد القضاة باستثناء مقعد كبير القضاة.

واستعان جامع بقضاة من نيجيريا وسيراليون لسماع التماسه لكنهم لم يصلوا إلى غامبيا.

وقال كبير القضاة النيجيري إيمانويل فاجبنلي "من الواضح تماما أن قضاة نيجيريا وسيراليون لن يأتوا."

وأضاف أن المحكمة ستؤجل إلى الجلسة الاعتيادية القادمة في مايو / أيار أو نوفمبر/ تشرين الثاني، وأضاف أنه قد يتم نظر الالتماس إذا وصل القضاة قبل ذلك.

وفاقم عدم قدرة المحكمة على الانعقاد الأزمة في غامبيا، وقال حلفاء جامع إنه لا يمكن المضي في عملية التنصيب في ظل استمرار الطعون أمام المحكمة.

وتتصاعد التوترات في العاصمة بانجول مع اقتراب موعد تنصيب أداما بارو في 19 من يناير كانون الثاني، حيث تدير قوات أمن مدججة بالسلاح نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.

ويصر بارو الذي فاز في الانتخابات التي جرت في البلاد ويقوم حاليا بزيارة للسنغال على أن مراسم أداء اليمين ستمضي قدما.

وحاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) إقناع جامع بالتنحي بدلا من المخاطرة بجر البلاد إلى أزمة أو حرب أهلية.

لكن المجموعة أشارت أيضا إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية لتنصيب بارو.