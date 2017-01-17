نتنياهو: نوطد علاقاتنا العلنية و"الخفية" مع دول المنطقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي-بنيامين نتنياهو (رويترز)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن أن بلاده تقوم بتوطيد علاقاتها العلنية والخفية مع دول في المنطقة.

جاءت أقوال نتنياهو خلال جلسة تأبين خاصة عقدها الكنيست (البرلمان) مساء الاثنين، إحياءً لذكرى الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز الذي وافته المنية قبل حوالي 3 أشهر، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

واعتبر رئيس الوزراء أن التعاون الإقليمي في مجال الأمن قد يفضي إلى تقدم في تحقيق السلام، ولكن يجب أولاً أن يكف العالم العربي عن الدعاية التحريضية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.

وأوضح أن السلام لن يتحقق عبر المؤتمرات العبثية والإملاءات الخارجية بل عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

تأتي تصريحات نتنياهو بعد يوم من عقد مؤتمر باريس للسلام بحضور 70 دولة ومنظمة دولية لبحث دفع جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد وصف مؤتمر باريس بأنه حيلة فلسطينية برعاية فرنسية، كما وصفه بالعبثي.