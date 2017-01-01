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شاهد: مقتل 5 أشخاص في حريق قارب ليلة رأس السنة بإندونيسيا
آخر تحديث : الأحد 01 يناير 2017   11:16 مكة المكرمة

قتل 5 أشخاص بينما أنقذت السلطات نحو 100 آخرين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعدما التهمت النيران قاربا كان يحمل سائحين متوجهين للاحتفال بالعام الجديد في عدد من الجزر شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حسبما قالت السلطات.

وقال فيري بوديهارسو، المتحدث باسم شرطة جزيرة توساند، التي كان القارب متوجها إليها إن 17 شخصا أصيبوا في الحريق.

وقال هيندرا سوديمان، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا، إن السلطات أنقذت 98 شخصا آخرين.

وقال بوديهارسو إن النار اشتعلت في القارب "زهرو إكسبريس" بعد وقت قصير من مغادرته ميناء موارا أنجك شمال جاكرتا بعد منتصف الليل، بسبب عطل في الدائرة الكهربائية بمولد للكهرباء على القارب.

ومن الشائع وقوع حوادث القوارب في إندونيسيا، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، حيث كثيرا ما تكون القوارب محملة بأكثر من حمولتها، بينما يكون عدد سترات النجاة أقل بكثير من عدد الركاب.

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 المصدر: الجزيرة مباشر+رويترز
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