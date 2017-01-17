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شاهد: أوباما يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ويعانق أحد موظفيه
آخر تحديث : الأربعاء 18 يناير 2017   01:24 مكة المكرمة

فاجأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتحدث باسمه جوش اِرنست أثناء تقديمه الإيجاز الصحفي اليومي حيث ظهر أوباما بدون سابق إعلان أثناء هذا الإيجاز في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وأثنى أوباما على المتحدث باسمه المحبوب وقام بمعانقته معانقة الوداع ثم عاد للبيت الأبيض.

وقال ارنست39/ عاما/ معلقا على هذه الواقعة: "لقد كان ذلك كرما لا يصدق" ثم واصل تقديم الإيجاز.

تولى ارنست وظيفة المتحدث باسم أوباما في أيار/مايو 2014 ومن المقرر أن  تنتهي فترة عمله مع انتهاء ولاية أوباما يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يحضر أوباما آخر مؤتمر صحفي له غدا الأربعاء.

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 المصدر: الألمانية + أسوشيتدبرس
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