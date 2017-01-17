لافروف: المخابرات الأمريكية حاولت تجنيد دبلوماسيين روس

لافروف قال إن 2016 شهد محاولات تجنيد غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن أجهزة المخابرات الأمريكية حاولت مرارا تجنيد دبلوماسيين روس.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو تناول فيه أحداث عام 2016 قال لافروف: "في أبريل/نيسان من العام الماضي كانت هناك محاولة لم يسبق لها مثيل لتجنيد الرجل الذي يشغل ثاني أكبر منصب في السفارة على مستوى مستشاري السفير. عُرض عليه التعاون (مع مخابرات أجنبية). كما حاولت الأجهزة الخاصة الأمريكية تجنيد شخص آخر من كبار دبلوماسيينا ووضعت داخل سيارته 10 آلاف دولار وعرضا للتعاون".

وأضاف أن بعض كبار الدبلوماسيين الأمريكيين شوهدوا أثناء مشاركتهم في مسيرات معارضة متنوعة وأنهم في بعض الأحيان كانوا يخفون شخصياتهم أثناء المشاركة.

وشهدت علاقات الولايات المتحدة مع روسيا توترا كبيرا عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وكالات مخابرات أمريكية إن روسيا كانت وراء عمليات تسلل إلكتروني لمنظمات تابعة للحزب الديمقراطي وغيرها قبل انتخابات الرئاسة، وإن روسيا تدخلت بشكل ما في الانتخابات.

وفي أواخر ديسمبر كانون الأول أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا يُشتبه في قيامهم بأعمال تجسس، كما فرض عقوبات على وكالتين تابعتين للمخابرات الروسية.