شاهد: قتلى وجرحى في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزيا

قال مسؤولون في قرغيزيا إن طائرة شحن تركية تحطمت قرب مطار ماناس اليوم مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 شخصا معظمهم سكان قرية واحدة حيث سقطت الطائرة وهي تحاول الهبوط وسط ضباب كثيف.

وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في ماناس قرب العاصمة بشكيك وهي في طريقها من هونغ كونغ إلى إسطنبول.

وقال محمد سفاروف رئيس مركز إدارة الأزمات بوزارة الطوارئ إن الطائرة المنكوبة دمرت 15 مبنى في القرية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37شخصا.

وقالت وزارة النقل في قرغيزيا إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وحددت الطائرة على أنها من طراز بوينغ 747-400 تابعة لشركة تركية تسمى "أيه.سي.تي أيرلينز".

وقالت الخطوط الجوية التركية على حسابها بموقع تويتر "تعازينا لعائلات الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي لطائرة أيه.سي.تي أيرلينز في قرغيزيا."

وقال شاهد عيان " لفرانس برس " إن الطائرة تحطمت فوق المنازل ما أدى لمقتل عائلات بكاملها". وأضاف "لم يبق شيئ من المنازل، قتل الناس مع كل أفراد عائلاتهم وأولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياما".

وبحسب وسائل إعلام قرغيزية تحطمت الطائرة قرب بلدة داتشا- سو القريبة من مطار العاصمة وقد ألغيت الرحلات منه واليه حتى إشعار آخر.

وألغى الرئيس القرغيزي ألماظ بيك أتمباييف زيارته إلى الصين وعاد إلى بشكيك، وفق ما أفادت وسائل إعلام قرغيزية.