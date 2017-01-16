ترمب يهاجم ميركل بسبب اللاجئين

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في مقابلة صحفية يوم الأحد إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارتكبت "خطأ كارثيا" بسياسة السماح لمليون مهاجر بالتدفق على بلادها.

وقال ترمب في مقابلة مشتركة مع صحيفة تايمز البريطانية وصحيفة بيلد الألمانية إن الاتحاد الأوروبي أصبح "عربة لألمانيا" وتوقع أن يصوت مزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي على الانسحاب منه كما فعلت بريطانيا في يونيو حزيران.

وقال ترمب معلقا على ميركل التي قررت في أغسطس آب 2015 الإبقاء على حدود ألمانيا مفتوحة أمام اللاجئين وأغلبهم مسلمون فارون من مناطق الحرب في الشرق الأوسط "أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيا للغاية وهو استقبال كل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين."

وتابع ترمب قائلا "ولا يعرف أحد حتى من أين جاءوا. لذلك أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيا... خطأ سيئا للغاية." وأضاف أنه يحمل "احتراما كبيرا" لميركل وأنه لا يزال يرى أنها واحدة من أهم قادة العالم.

وتواجه ميركل معركة صعبة لإعادة انتخابها في سبتمبر أيلول.

ويتولى ترمب منصبه يوم الجمعة وتعهد خلال حملته الانتخابية بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة أو فرض قيود أكثر صرامة على المهاجرين من بلدان أو مناطق تشهد نشاطا كبيرا للإسلاميين المتشددين.

وقال ترمب إن ألمانيا حصلت في الآونة الأخيرة على انطباع واضح لعواقب سياسة الهجرة التي انتهجتها ميركل دون أن يخوض في تفاصيل.

وفي الشهر الماضي اقتحم تونسي (24 عاما) أخفق في الحصول على طلب لجوء سوقا لعيد الميلاد في برلين بشاحنة فقتل 12 شخصا قبل أن يفر إلى إيطاليا حيث قتل برصاص الشرطة.

وجاء المهاجم ويدعى أنيس العمري إلى ألمانيا في يوليو تموز 2015 بعد أن قضى أربع سنوات في السجن بإيطاليا. ويعني ذلك أنه دخل أوروبا قبل قرار ميركل بشأن الحدود في 2015.