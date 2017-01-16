فرنسا تحذر ترمب من عواقب نقل السفارة الأمريكية للقدس

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو

اختتم وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أمس الأحد مؤتمرا حول الشرق الأوسط قال إنه يأمل في إعادة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جدول الأعمال العالمي.

وأكدت نحو 70 دولة أمس الأحد أنه لا يمكن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال حل يقوم على أساس وجود دولتين وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات منفردة من أي الجانبين يمكن أن تصدر حكما مُسبقا على المفاوضات.

وتفادي البيان الختامي لاجتماع دولي استمر يوما واحدا في باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط توجيه انتقاد بشكل صريح لخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس على الرغم من إعلان دبلوماسيين أن صياغة البيان بعثت برسالة "ضمنية."

وتعهد ترمب بإتباع سياسات أكثر تأييدا لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مقتربا من اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل رغم الاعتراضات الدولية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن هذا التحرك ستترتب عليه عواقب وخيمة على الأرض واصفا إياه بأنه "استفزاز".