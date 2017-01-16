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شاهد: مظاهرات أمام مجلس الدولة تطالب برحيل السيسي
آخر تحديث : الإثنين 16 يناير 2017   15:28 مكة المكرمة

احتشد مئات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة في مصر مطالبين برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا ظهر اليوم الاثنين، حكماً نهائياً  بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، .

وردد المتظاهرون هتافات عديدة منها ما كان يردده الثوار في ميادين مصر إبان ثورة 25 يناير 2011، ومن بين تلك الهتافات "ارحل"، "يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا في دولة مش في معسكر"، "الشعب يريد إسقاط النظام".

كما ردد المتظاهرون على إيقاع النشيد الوطني المصري "بلادي" كلمات " كفاية كفاية كفاية.. كل ظالم له نهاية"، ورددوا أيضاً هتافات "عيش حرية.. الجزر دي مصرية"، "قولي يا سيسي في صالح مين.. بعت الأرض وبعت النيل"، "باعوا الأرض وباعوا العرض"، "عواد باع أرضه".

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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