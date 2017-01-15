رئيسة تايوان تنشط حسابها على تويتر خلال توقفها في أمريكا

رئيسة تايوان تساي اينغ وين

زارت رئيسة تايوان تساي اينغ وين التي تسير على مسار دبلوماسي دقيق خلال توقفها في الولايات المتحدة مقر شركة تويتر يوم السبت ونشطت حسابها القديم على موقع التدوين المصغر.

وفي أول تغريدة منذ أكثر من عامين على حسابها القديم قالت "قمت بزيارة رائعة لمقر تويتر اليوم...". كانت رئيسة تايوان تكتب في السابق على تويتر باللغة الصينية.

وفي السابق كانت هناك معلومات متضاربة بشأن ما إذا كانت تساي فتحت حسابا جديدا بالإنجليزية أو نشطت حسابها القديم.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن تساي اجتمعت مع المستشار العام لتويتر فيجايا جادي لكن الرئيس التنفيذي جاك دورسي لم يحضر الاجتماع.

كانت تساي عائدة من زيارة إلى أمريكا الوسطى. لكنها توقفت في الولايات المتحدة مما أثار مزيدا من الاهتمام بعدما قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الشهر الماضي إنه سيعيد النظر في سياسة "صين واحدة" التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ عقود.

واستقبل ترمب مكالمة تهنئة من تساي بعد فوزه في الانتخابات مما أثار غضب الصين التي تعتقد أن رئيسة تايوان تسعى للاستقلال الرسمي عن البر الرئيسي.