مساعدان لترمب ينفيان عقد قمة مع بوتين

نفى مساعدان بارزان للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب تقريرا يفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أسابيع من توليه للمنصب.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ترمب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة وأنها قد تعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وقال أحد مساعدي ترمب لرويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه "القصة محض خيال". وقال مساعد آخر إن القصة غير صحيحة.

ويتولى ترمب منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني وقد تحدث عن أنه سيسعي إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال ترمب لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إنه سيبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل".

لكن ترمب أشار للصحيفة إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت روسيا في قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وفي تحقيق الأهداف الأمريكية الأخرى.