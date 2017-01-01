كوريا الشمالية: نقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

كوريا الشمالية اختبرت عدة صواريخ باليستية في 2016

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأحد إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال كيم في كلمة نقلها التلفزيون الكوري الشمالي: "تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة بنشاط، والإعداد لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مرحلتها الأخيرة".

وأجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016، رغم أن خبراء يقولون إنها لا تزال على بُعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأسا حربيا نوويا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.