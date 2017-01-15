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إنترفاكس: روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا
آخر تحديث : الأحد 15 يناير 2017   19:31 مكة المكرمة

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن مصدر لم تسمه أن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا.

وقال المصدر لإنترفاكس إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية في حين سيتم تطوير قاعدة طرطوس البحرية لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا للقوات الروسية من سوريا، لكن موسكو تنوي الإبقاء على وجود دائم لها في حميميم وطرطوس.

وقال المصدر لإنترفاكس إن روسيا ستنشر أنظمة صواريخ دفاعية أرض-جو من طراز "إس-300" فضلا عن قاذفات صواريخ "باستيون" في طرطوس.

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 المصدر: رويترز
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