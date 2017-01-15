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شاهد: القوات العراقية تسيطر على جامعة الموصل
آخر تحديث : الأحد 15 يناير 2017   21:03 مكة المكرمة

قال متحدث باسم القوات العراقية إن قوات مكافحة الإرهاب مشطت حرم جامعة الموصل بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم الدولة بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إن تنظيم الدولة كان يستخدم مختبرات وورش الجامعة لصناعة العبوات الناسفة والطائرات المسيرة وصناعة الأسلحة.

كما سيطرت القوات على حي الأندلس المجاور للجامعة.

وتقول القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنها اقتربت من استعادة السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالكامل الأمر الذي يجعلها تبسط سيطرتها التامة على شرق الموصل.

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 المصدر: رويترز
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