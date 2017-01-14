وزير مكسيكي يهدد ترمب

الرئيس الأمريكي المنتخب - دونالد ترمب

قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواخاردو يوم الجمعة إنه يستعد لأية مفاوضات مستقبلية مع دونالد ترمب من خلال دراسة الكتاب الخاص بالرئيس المنتخب نفسه.

وقال جواخاردو لشبكة "تليفيزا" التليفزيونية إنه قرأ كتاب ترمب الذي ألفه عام 1987 بعنوان "فن الصفقة".

وكان ترمب قد قال إنه يرغب في إعادة التفاوض أو حتى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وتابع جواخاردو "أحد الاقتراحات في كتاب ترمب هو: لا تجلس مطلقا على طاولة مفاوضات ما لم يكن لديك بعض السبل لممارسة الضغوط"، مضيفا أنه سيأخذ هذه النصيحة على محمل الجد في أي نقاش بشأن (نافتا).

وأكد الوزير المكسيكي "نحن ثاني أكبر مشتري للمنتجات الأمريكية، نحن أكبر عملاء للحم الخنزير والذرة وسكر الفاكهة، كل الولايات التي صوتت لترمب ستكون الأكثر تضررا إذا ما تم إلغاء الاتفاقية مع المكسيك".

وأعرب الوزير عن قبوله لإصلاح معاهدة "نافتا" قائلا "يجب أن يتم تعديل الاتفاقية لصالح المكسيك، التوازن أمر حيوي، يجب أن تستفيد جميع الأطراف من الاتفاقية".