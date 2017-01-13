رايتس ووتش: صعود تيارات الشعبوية يهدد الديموقراطيات الغربية

هيومن رايتس تحذر من صعود التيارات الشعبوية

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية في تقريرها السنوي من أن وصول قادة شعبويين إلى السلطة في الولايات المتحدة وأوربا ونمو "التعصب" يهددان الديموقراطيات الغربية وحقوق الانسان.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي يقع في 704 صفحات ويتحدث عن حقوق الانسان في تسعين بلدا إن حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضها ترمب تشكل "مثالا واضحا لسياسات التعصب".

وأوضح تقرير المنظمة " فوز ترمب يعكس ميلا خطيرا إلى الرجال الأقوياء".

وأضاف التقرير أن ذلك تجلى أيضا في روسيا والصين وفنزويلا والفيليبين، مشيرة إلى أن هؤلاء القادة "يشجعهم على طريق القمع صعود الشعبوية في الغرب والرد غير المسموع للدول الغربية".

وجاء بتقرير المنظمة ، أنه وفي أجواء التفاوت الاقتصادي المتزايد و" الهجمات الإرهابية المتكررة " والتنوع العرقي المتزايد في الغرب، استغل سياسيون مثل دونالد ترمب "مصدر الاستياء" الذي حول اللاجئين والمهاجرين والأقليات إلى كبش فداء تشكل الحقيقة "ضحيته الكبرى".

وقالت المنظمة في تقريرها "إن ترمب خرق المبادئ الاساسية للكرامة والمساواة في هجماته، من دون أن يقدم مقترحات عملية".

وعادة تهتم هذه الوثيقة التي تصدرها المنظمة بالانتهاكات في الدول الأقل نموا ، لكنها تشير بشكل واضح هذه السنة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.