شاهد: أمازون تعتذر بسبب بيع ممسحة أرجل على شكل العلم الهندي

اعتذرت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للهند اليوم الجمعة بعدما نشرت على موقعها في كندا إعلانا لبيع ممسحة أرجل على شكل العلم الهندي.

ووجهت أمازون خطاب اعتذار مكتوبا لوزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج عبرت فيه عن أسفها لإيذاء المشاعر الوطنية للهند، كما أكدت فيه أنها سحبت إعلان الممسحة من موقعها الكندي، حسبما قال مسؤول بالشركة اليوم الجمعة.

وجاء تحرك الشركة العملاقة بعدما هددت سواراج الأربعاء (11 يناير/كانون الثاني) بإلغاء تأشيرات دخول موظفي الشركة الأمريكية إلى الهند إذا لم تتوقف الشركة عن بيع المنتج.

وكتبت الوزيرة، على حسابها على موقع تويتر سلسلة تغريدات غاضبة من الشركة، قالت فيها: "يجب أن توجه أمازون اعتذارا غير مشروط. يجب عليهم سحب جميع المنتجات التي تهين علمنا الوطني على الفور".

ودعت سواراج في تغريدة أخرى اللجنة الهندية العليا في كندا إلى إثارة الأمر على أعلى مستوى مع شركة أمازون.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم تم سحب المنتج، فيما اعتبر استجابة للمطالب الهندية.

وقال فيكاس سواروب، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن حكومة بلاده تقدر الاستجابة السريعة من شركة أمازون، التي تعد أكبر شركة في العالم للبيع بالتجزئة على الإنترنت.

وتبيع شركة أمازون في الهند ممسحة الأرجل بألوان أعلام العديد من البلدان، لكن القانون الهندي يحظر أي تحقير أو تدنيس للعلم الهندي، ويعاقب على ذلك بالسجن والغرامة.