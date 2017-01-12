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مدير المخابرات الأمريكية يرد على اتهام ترمب بتسريبها معلومات
آخر تحديث : الخميس 12 يناير 2017   09:41 مكة المكرمة
كلابر : المخابرات الأمريكية لم تسرب الوثيقة الأمنية

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر إنه تحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب لبحث تسريبات إعلامية عن إفادة سرية تلقاها ترمب الجمعة الماضي من المخابرات عن هجمات إلكترونية روسية.

وأضاف كلابر في بيان إنه لا يعتقد أن المخابرات الأمريكية سربت وثيقة أمنية خاصة تقول إن ضباط مخابرات روس لديهم معلومات تضر بسمعة ترمب.

وأضاف كلابر " أكدت على أن هذه الوثيقة ليست صادرة عن المخابرات الأمريكية ولا أعتقد أن التسريب جاء من داخل المخابرات".

وكان ترمب قد اعترف الأربعاء لأول مرة بضلوع روسيا في هجمات القرصنة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي أثناء الانتخابات الرئاسية.

لكنه توعد أجهزة المخابرات الأمريكية قائلا إنها انتهكت القانون، وإنها سوف تتحمل عواقب تسريب ونشر معلومات مختلـَقة وكاذبة، في إشارة إلى ما تردد عن وجود مـِلف شخصي عنه لدى موسكو.

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 المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز
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