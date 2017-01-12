وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار

توفيت الممثلة المصرية كريمة مختار عن 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ولدت كريمة مختار في 16 يناير كانون الثاني 1934 باسم عطيات محمد البدري وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها مع الإذاعة حيث شاركت في برنامج الأطفال "بابا شارو" وبرامج أخرى قبل أن تدخل عالم التمثيل.

سجلت أول ظهور سينمائي لها في دور أم رغم حداثة سنها آنذاك في فيلم "ثمن الحرية" عام 1967 لكنها أدته ببراعة لتصبح بعد ذلك واحدة من أفضل من قدموا هذا الدور بعد أمينة رزق وفردوس محمد.

شاركت في عشرات الأفلام من أشهرها "نحن لا نزرع الشوك" و"الحفيد" و"بالوالدين إحسانا" و"رجل فقد عقله" و"يا رب ولد" و"الليلة الموعودة" و"سعد اليتيم" و"الفرح".

كما قدمت قرابة 70 مسلسلا تلفزيونيا من أبرزها "رحلة السيد.. أبو العلا البشري" و"البخيل وأنا" و"هالة والدراويش" وبريق في السحاب" و"الفرسان" و"الحاوي" و"المرافعة".

وحقق مسلسلها "يتربى في عزو" مع الممثل يحيى الفخراني عام 2007 الذي أدت فيه دور الأم أيضا نجاحا كبيرا لدرجة أن دمية تحمل اسم الشخصية "ماما نونة" طرحت بالأسواق التجارية حينها.

وفي المسرح كانت بصمتها الرئيسية من خلال "العيال كبرت" عام 1979 أمام حسن مصطفى ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة آنذاك أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.

وتزوجت الممثلة الراحلة من المخرج الراحل نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.