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شاهد: شعبان عبد الرحيم يغني لمليشيا "الحشد الشعبي"!
آخر تحديث : الإثنين 02 يناير 2017   00:28 مكة المكرمة

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كيلب لأغنية المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، الذي قام بتصويرها لدعم ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي المدعوم إيرانيا لمشاركته في معركة الموصل.

وظهر عبد الرحيم في الفيديو الذي انتشر، وهو يحمل علم "الحشد الشعبي"، معبراً عن تضامنه مع هذه القوات العراقية التي تدعمها إيران.

وقال عبد الرحيم في "الأغنية" موجهاً كلامه لأنصار "الحشد الشعبي": "أنا معاكم في قلبي، وأحيي الحشد الشعبي، أحبكم، وأتشرف أنني معكم ".

وذكرت حسابات قريبة من "الحشد الشعبي" على تويتر، أنه "تم إنتاج العمل من قبل التجمع العراقي العربي، وبالتنسيق مع تجمع أنصار الحشد الشعبي".

وتتهم منظمات حقوقية دولية ميليشيا "الحشد الشعبي" (الذي يشارك في معركة تحرير مدينة الموصل) بممارسة انتهاكات ضد المدنيين النازحين من المناطق السنية التي تتم استعادتها من "تنظيم الدولة"، وهو ما يرفضه الحشد.

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 المصدر: الجزيرة مباشر
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