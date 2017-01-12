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هجوم مسلح على مدرسة للمسلمين في هولندا
آخر تحديث : الخميس 12 يناير 2017   14:57 مكة المكرمة
الشرطة الهولندية

تعرضت مدرسة "الصديق" الابتدائية، التي يدرس فيها طلاب مسلمون في العاصمة الهولندية أمستردام، لإطلاق رصاص دون وقوع أي إصابات.  

وذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن الهجوم وقع من قبل مجهول، ولم يتسبب في أي إصابات، لخلو المدرسة من الطلاب والكادر التعليمي بسبب عطلة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت الشرطة أنها حددت مكان ثماني رصاصات على حائط المدرسة.

وأشارت الشرطة إلى  أنها فتحت تحقيقًا في الحادث للقبض على مرتكب الاعتداء.

وقال ولي أمر أحد طلاب المدرسة، إن الطلاب والكادر التعليمي وعائلاتهم لا يشعرون بالأمن. 

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 المصدر: الجزيرة مباشر + الأناضول
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