شاهد: القسام تحتفل بعيد ميلاد الأسير الإسرائيلي شاؤول آرون

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطعين مصورين قالت إنهما يظهران الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون الأسير لديها والذي تعتقد إسرائيل أنه قتل خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها "نشرت مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الأسير شاؤول آرون الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016".

وأضاف البيان أن كتائب القسام كانت "أعلنت عن قتل 14 جنديا وأسر الجندي شاؤول أرون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح (شرق غزة) في 20 يوليو /تموز 2014" خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي المقطع الأول ومدته 36 ثانية، يجلس 6 أشخاص على كراس وهم يرتدون بزات عسكرية من دون أن تظهر وجوههم، ويحوطون بشخص على كرسي متحرك لم يظهر وجهه أيضا وعلى قميصه كتب رقم "102".

ووسط الأشخاص وضعت طاولة عليها قالب حلوى كتب عليه باللغة العبرية "3 سنوات في سجن حماس"، فيما ارتفع غناء بالعبرية "عيد ميلاد سعيد ارون".

وفي مقطع ثان مدته 54 ثانية بدا شخص في زنزانة غطي وجهه بصورة وجه أرون فيما يداه مقيدتان بحبال يحاول فكها. ثم يدخل عليه شخص يرتدي لباس مهرج ويشاركه الاحتفال بعيد ميلاده.

وفي نهاية المقطع كتبت عبارة باللغتين العربية والعبرية "عام جديد والجندي شاؤول لا يزال بعيدا عن أهله" و"القرار بيد الحكومة" في إشارة للحكومة الإسرائيلية.