شاهد : أوباما.. في خطاب الوداع للأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الوداعي في شيكاغوأإن الولايات المتحدة هي اليوم "أفضل وأقوى" مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل ثمانية أعوام، داعيا مواطنيه إلى الدفاع عن الديموقراطية.

وقال أوباما -55 عاما- في خطاب إلى الأمة هو الأخير له قبل أن يسلم السلطة الأسبوع المقبل إلى دونالد ترمب - 70 عاما- إن التحدي الديموقراطي يعني "إما ان ننهض كلنا أو أن نسقط كلنا"، داعيا الأمريكيين إلى الوحدة، مع إقراره في الوقت نفسه بأن العنصرية لا تزال "عاملا تقسيميا" في المجتمع الأمريكي.

وأشار الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة إلى الانجازات التي تحققت خلال ولايتيه المتعاقبتين، منها خلق الوظائف وإصلاح نظام التأمين الصحي وتصفية أسامة بن لادن.

وخصص أول رئيس من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة القسم الأكبر من خطابه الوداعي في شيكاغو، المدينة التي رسم فيها سيرة حياته المهنية وأصبحت معقله السياسي القسم الأكبر من خطابه للدفاع عن الديموقراطية.

وقال "علينا جميعا، إلى أي حزب انتمينا، أن نتمسك بإعادة بناء مؤسساتنا الديموقراطية"، مشددا على قدرة الأميركيين العاديين على التغيير".

وأضاف "عندما تكون معدلات المشاركة في الانتخابات من بين الأدنى في الديموقراطيات الحديثة، يتعين علينا أن نجعل التصويت أسهل وليس أصعب"، وقال "دستورنا هدية رائعة ولكنه لا يتمتع بأي قدرة لوحده".

وتطرق أوباما في خطابه إلى التغير المناخي، مؤكدا أن إنكار هذه الحقيقة العلمية هو "خيانة للأجيال المقبلة"، وقال "يمكننا ويتعين أن نناقش الطريقة المثلى للتصدي لهذه المشكلة وأن الاكتفاء بإنكار المشكلة لا يعني خيانة الأجيال المقبلة فحسب وإنما ايضا خيانة جوهر روح الابتكار وإيجاد الحلول العملية للمشاكل وهي الروح التي أرشدت آباءنا المؤسسين".

وفي نهاية خطابه عدل أوباما الشعار الشهير الذيأاطلقه لحملته الانتخابية قبل ثماني سنوات من "نعم، نستطيع" إلى "نعم، استطعنا".