وقف برنامج الإعلامي المصري "إبراهيم عيسى"

برنامج عيسى لن يُبَثّ بدءا من العام الجديد

أعلنت قناة "القاهرة والناس" المصرية وقف برنامج الصحفي "إبراهيم عيسى" على شاشتها بدءا من مطلع العام 2017.

وقالت القناة، المملوكة لرجل الأعمال البارز طارق نور، في بيان اليوم الأحد إن وقف برنامج "مع إبراهيم عيسى" جاء بناء على رغبة عيسى "في عدم الاستمرار في تقديم برنامجه التليفزيوني على شاشتها اعتبارًا من مطلع يناير 2017".

وأضاف البيان أن عيسى "قدّم لإدارة القناة أسباب قراره ودوافعه ومسوغاته، وتطلعه إلى التخفّف من بعض أعباء العمل، للتفرغ والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة".

من جانبه أصدر عيسى بيانا أعلن فيه وقف برنامجه، وألمح إلى تعرضه لضغوط قادت إلى قراره بالتوقف عن الظهور في البرنامج الذي كان يرفع شعار "كلام ممنوع تسمعه".

وقال عيسى في بيانه إن البرنامج كان "على درجة من التأثير الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تليفزيوني مما ألقي عليه أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط ففي الوقت الذي ساهم فيه في اتساع عقول تسبب كذلك في ضيق صدور".

وأضاف "بكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية فإنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج حيث أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخري ووقت لعله يأتي".

واشتهر عيسى بمعارضته للرئيس المخلوع محمد مرسي ودعمه لثورة 25 يناير/كانون الثاني، لكنه عاد ودعم الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013 ونظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رغم الانتقادات التي وجهها من آن لآخر لأداء الحكومة.

ويأتي وقف برنامج عيسى ضمن ما يعتبره مراقبون حالة من التضييق المتزايد على الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تخرج عن الخط الرسمي للنظام الحاكم، والتي ساهمت في وقف مقالات عدد من الكتاب أو بث العديد من البرامج التلفزيونية.