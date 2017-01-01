شاهد: تسليم رفات ركاب طائرة مصر للطيران المنكوبة لذويهم

بدأ عدد من أقارب ركاب طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط في مايو/أيار الماضي في تسلم رفات أقاربهم الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة.

وكانت شركة مصر للطيران قد قامت أمس السبت بتسليم رفات طاقم الطائرة لذويهم، بينما بدأت اليوم الأحد بتسليم رفات الركاب من المصريين والأجانب إلى أقارب الضحايا.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم إس804) عندما تحطمت فوق البحر المتوسط في 19 مايو/أيار الماضي؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ومن بين من لقوا حتفهم في الحادث 40 مصريا و15 فرنسيا.

وقال محققون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر إن بقايا متفجرات عثر عليها على أشلاء القتلى، لكن محققين فرنسيين قالوا إنه من غير الممكن في تلك المرحلة استخلاص استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.