YouTube Facebook Twitter
عربي ودولي
أرسل الى صديق طباعة Share article
مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم مسلح على سجن بالبحرين
آخر تحديث : الأحد 01 يناير 2017   16:10 مكة المكرمة
شعار وزارة الداخلية البحرينية

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد إن مسلحين هاجموا سجنا في البحرين اليوم الأحد وهربوا سجناء وقتلوا شرطيا.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تويتر: "عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في ’جو‘؛ وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.. الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

الى الأعلى
 المصدر: الجزيرة مباشر + الداخلية البحرينية
  تعليقك على الموضوع:
الاسم:*
البريد الإلكتروني:
عنوان التعليق: *
محتوى التعليق: *
(*) هذه الحقول مطلوبة
© جميع الحقوق محفوظة لقناة الجزيرة مباشر 2016
Powered by Aljazeera Network.